Боец группировки войск «Юг» сбил более 30 дронов-камикадзе ВСУ

38-й отдельный инженерно-саперный батальон 3-го армейского корпуса Южной группировки войск обеспечивает безопасные пути движения военнослужащим.

Источник: Аргументы и факты

Командир инженерно-дорожного отделения группировки войск «Южная» с позывным Рахман рассказал, как уничтожил более 30 дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины. Видео с его заявлением было предоставлено Министерством обороны РФ.

«У меня есть государственные награды — медали За храбрость первой и второй степени, а также три ведомственные. Они получены за успешное выполнение задач. Я сбил более тридцати камикадзе, вытаскивал раненых, убирал подбитые машины с дорог и осуществлял их эвакуацию», — рассказал он.

В Министерстве обороны подчеркнули, что 38-й отдельный инженерно-сапёрный батальон 3-го армейского корпуса Южной группировки войск занимается обеспечением безопасных маршрутов для военнослужащих, выполняющих боевые задачи на краматорско-дружковском направлении.

По словам командира инженерно-дорожного взвода с позывным Магарик, за два часа инженеры могут проверить и обезопасить до километра дорог. Они ищут сбросы взрывных устройств с беспилотников и воронки от артиллерийских ударов противника.

Кроме того, военнослужащие батальона устанавливают на дорогах антидроновые сети. В ведомстве отметили, что эти сети неоднократно предотвращали повреждения и ранения техники и пехоты движущихся подразделений.