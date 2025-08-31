Ричмонд
Силы ПВО за ночь сбили 21 беспилотник ВСУ над территорией России

Больше всего беспилотников за ночь сбили над территорией Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на воскресенье, 31 августа, уничтожили 21 украинский беспилотник самолетного типа над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Как уточняется в сообщении военного ведомства, больше всего беспилотников сбили над территорией Волгоградской области — там ликвидировали 11 дронов. Немногим меньше сбили над территорией Ростовской области — 8 БПЛА.

Кроме того, по одному беспилотнику ликвидировали над территориями Белгородской области и Брянской области.

Напомним, в ночь на пятницу, 29 августа, силы ПВО уничтожили и перехватили 54 украинских беспилотников над регионами России.

