Силы ПВО за ночь сбили 21 беспилотник ВСУ над территорией России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на воскресенье, 31 августа, уничтожили 21 украинский беспилотник самолетного типа над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Как уточняется в сообщении военного ведомства, больше всего беспилотников сбили над территорией Волгоградской области — там ликвидировали 11 дронов. Немногим меньше сбили над территорией Ростовской области — 8 БПЛА.
Кроме того, по одному беспилотнику ликвидировали над территориями Белгородской области и Брянской области.
Напомним, в ночь на пятницу, 29 августа, силы ПВО уничтожили и перехватили 54 украинских беспилотников над регионами России.
