Наемники батальона ВСУ ушли с позиций для участия в автопробеге

Военнослужащие 34-го отдельного мотопехотного батальона (ОМПБ) «Волкодавы» Вооруженных сил Украины (ВСУ), состоящего в основном из наемников, самовольно покинули свои позиции, чтобы принять участие в автопробеге в Харькове. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«На харьковском направлении в ходе проверки 57-й ОМПБр ВСУ вскрыт факт отсутствия части личного состава одного из батальонов бригады», — сообщают собеседники агентства.
По их словам, вскоре выяснилось, что украинские военослужащие «самостоятельно убыли с передовой в Харьков для участия в автопробеге 29 августа».
Напомним, иностранных наемников часто встречают в зоне боевых действий на Украине. Кроме того, их немало и в местных больницах. Как писал сайт KP.RU, медучреждения Харькова заполнены ранеными немцами, скандинавами и французами.