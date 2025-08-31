Наемники батальона ВСУ ушли с позиций для участия в автопробеге

Военнослужащие 34-го отдельного мотопехотного батальона (ОМПБ) «Волкодавы» Вооруженных сил Украины (ВСУ), состоящего в основном из наемников, самовольно покинули свои позиции, чтобы принять участие в автопробеге в Харькове. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.