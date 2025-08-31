Ричмонд
В Волгоградской области минувшей ночью ПВО сбила 11 беспилотников

В целом средства противовоздушной обороны нейтрализовали и ликвидировали 21 украинский беспилотный летательный аппарат в четырех российских регионах.

Как сообщили в российском военном ведомстве, в ночь на воскресенье, 31 августа, дежурными средствами противовоздушной обороны в Волгоградской области были успешно перехвачены и уничтожены 11 БПЛА самолетного типа.

Кроме того, согласно данным МО РФ, 8 беспилотников были сбиты в небе над территорией Ростовской области и по 1 дрону — над Белгородской и Брянской областями.

Напомним, ранее об успешном отражении массированной атаки беспилотных летательных аппаратов сообщил губернатор Андрей Бочаров.

По словам главы Волгоградской области, в результате падения обломков БПЛА возникли локальные возгорания в южных районах области, которые были оперативно потушены экстренными службами. Кроме того, один из дронов, обезвреживанием которого занимаются саперы, упал на дорогу в Средней Ахтубе.

