Слюсарь: в двух районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

Дежурные силы ПВО отразили воздушную атаку врага в Чертковском и Миллеровском районах. Об этом в своём Telegram-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
По данным главы региона, разрушений на земле нет. Никто из людей не пострадал.
Напомним, накануне, 30 августа, в пяти муниципалитетах донского региона наши военные отразили налёт украинских дронов: в Каменском, Чертковском, Тарасовском, Миллеровском и Азовском районах. Жертв и пострадавших нет.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше