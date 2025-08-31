Ричмонд
Слюсарь: в двух районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

Пострадавших нет.

Дежурные силы ПВО отразили воздушную атаку врага в Чертковском и Миллеровском районах. Об этом в своём Telegram-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По данным главы региона, разрушений на земле нет. Никто из людей не пострадал.

Напомним, накануне, 30 августа, в пяти муниципалитетах донского региона наши военные отразили налёт украинских дронов: в Каменском, Чертковском, Тарасовском, Миллеровском и Азовском районах. Жертв и пострадавших нет.

