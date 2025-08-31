Ричмонд
Угроза налета БПЛА в Воронежской области продлилась 10,5 часов

Опасность атаки беспилотников отменили утром 31 августа.

Источник: Комсомольская правда

Утром воскресенья, 31 августа, в Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников, об этом в 6.37 сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Александр Гусев. Угроза налета БПЛА продлилась 10,5 часов, ее объявили в субботу, 30 августа, в 20.05. При этом всего за несколько часов до этого отменили предыдущую угрозу, которая продлилась почти двое суток.

О происшествиях не сообщается.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше