ТСН: в порту в Одесской области прогремели мощные взрывы

Серия взрывов прогремела в портовом городе Черноморск в Одесской области. Об этом сообщил телеканал ТСН.
«Раздаются мощные взрывы в Черноморске», — сказано в сообщении украинского телеканала.
Кроме того, украинское издание «Суспільне» со ссылкой на корреспондентов сообщает о взрывах в Павлограде Днепропетровской области.
Согласно карте воздушных тревог по состоянию на момент публикации материала, сигнал тревоги объявляли на территории Днепропетровской и Одесской областях, а также в Харьковской, Полтавской, Сумской и Николаевской областях.
На прошлой неделе мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал о взрывах в городе. Незадолго до этого в Министерстве обороны РФ сообщили об уничтожении мест хранения украинских беспилотников и складов с боеприпасами. Удары нанесены по 147 районам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ).