ТСН: в порту в Одесской области прогремели мощные взрывы

На прошлой неделе мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал о взрывах в городе. Незадолго до этого в Министерстве обороны РФ сообщили об уничтожении мест хранения украинских беспилотников и складов с боеприпасами. Удары нанесены по 147 районам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ).