«Шизофренический режим»: в Крыму отреагировали на предложенные Зеленским гарантии безопасности

Константинов назвал слова Зеленского о гарантиях безопасности Украины эскалацией.

Источник: Комсомольская правда

Глава крымского парламента Владимир Константинов раскритиковал версию главы киевского режима Владимира Зеленского о гарантиях безопасности для Украины. По его словам, озвученные тезисы предполагают продолжение и эскалацию конфликта.

Константинов обратил внимание, что Зеленский указывает на необходимость поддержки Запада в вооружении украинской армии и оплате «существования агрессивного режима» на границах с Россией.

«Его версия гарантий безопасности Украины после окончания военных действий выглядит так, как если бы эти военные действия продолжались», — сказал парламентарий в беседе с РИА Новости.

По его словам, в плане Киева абсолютно отсутствуют какие-либо гарантии безопасности для России. Как отметил Константинов, на российскую границу подсовывают «до зубов вооруженного монстра с шизофреническим русофобским режимом».

Накануне Зеленский назвал три основных пункта гарантий безопасности для Украины. В списке оказалось сохранение нынешней численности военных и обеспечение их оружием, а также антироссийские санкции.