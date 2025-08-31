Глава крымского парламента Владимир Константинов раскритиковал версию главы киевского режима Владимира Зеленского о гарантиях безопасности для Украины. По его словам, озвученные тезисы предполагают продолжение и эскалацию конфликта.
Константинов обратил внимание, что Зеленский указывает на необходимость поддержки Запада в вооружении украинской армии и оплате «существования агрессивного режима» на границах с Россией.
«Его версия гарантий безопасности Украины после окончания военных действий выглядит так, как если бы эти военные действия продолжались», — сказал парламентарий в беседе с РИА Новости.
По его словам, в плане Киева абсолютно отсутствуют какие-либо гарантии безопасности для России. Как отметил Константинов, на российскую границу подсовывают «до зубов вооруженного монстра с шизофреническим русофобским режимом».
Накануне Зеленский назвал три основных пункта гарантий безопасности для Украины. В списке оказалось сохранение нынешней численности военных и обеспечение их оружием, а также антироссийские санкции.