Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские войска уничтожили две гаубицы ВСУ в районе Константиновки

Боевые возможности ВСУ в районе Константиновки существенно снизились.

Источник: Аргументы и факты

Операторы беспилотных летательных аппаратов Южной группировки войск успешно поразили две гаубицы Вооруженных сил Украины в районе Константиновки. Это существенно снизило боевые возможности ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В ходе контрбатарейной разведки с использованием БПЛА подразделения Южной группировки войск выявили и нейтрализовали 122-мм гаубицу Д-30 и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана» вблизи Константиновки.

Обе артиллерийские системы находились в непосредственной близости от линии соприкосновения и обеспечивали огневую поддержку украинским подразделениям. После их уничтожения противник лишился возможности вести боевые действия на данном участке, что позволило штурмовым подразделениям Южной группировки войск продвинуться вперед и занять новые позиции, добавили в МО.

Ранее сообщалось, что бомбы уничтожили скопление боевиков и техники ВСУ под Константиновкой.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше