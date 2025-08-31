Операторы беспилотных летательных аппаратов Южной группировки войск успешно поразили две гаубицы Вооруженных сил Украины в районе Константиновки. Это существенно снизило боевые возможности ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
В ходе контрбатарейной разведки с использованием БПЛА подразделения Южной группировки войск выявили и нейтрализовали 122-мм гаубицу Д-30 и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана» вблизи Константиновки.
Обе артиллерийские системы находились в непосредственной близости от линии соприкосновения и обеспечивали огневую поддержку украинским подразделениям. После их уничтожения противник лишился возможности вести боевые действия на данном участке, что позволило штурмовым подразделениям Южной группировки войск продвинуться вперед и занять новые позиции, добавили в МО.
Ранее сообщалось, что бомбы уничтожили скопление боевиков и техники ВСУ под Константиновкой.