ПВО сбила 112 украинских беспилотников за сутки

В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 666 самолетов, 283 вертолета, 80 712 беспилотных летательных аппаратов, 626 зенитных ракетных комплексов, 24 897 танков и других боевых бронированных машин, 1588 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29 118 орудий полевой артиллерии и минометов, 40 751 единица специальной военной автомобильной техники.