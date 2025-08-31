Ричмонд
ВСУ потеряли свыше 60 боевиков в зоне действий «Днепра» за сутки

ВСУ потеряли свыше 60 боевиков и 6 станций РЭБ в зоне действий «Днепра» за сутки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Подразделения группировки «Днепр» уничтожили за сутки более 60 боевиков ВСУ, пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и шесть станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и три склада материальных средств противника, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны ВСУ, двух бригад теробороны и полка нацгвардии в районах населенных пунктов Отрадокаменка, Львово, Антоновка и Днепровское Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 60-ти военнослужащих, 10 автомобилей, пусковую установку зенитного ракетного комплекса “Стрела-10” и шесть станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов и три склада материальных средств», — в сообщении российского военного ведомства.