ВСУ потеряли свыше 60 боевиков в зоне действий «Днепра» за сутки

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны ВСУ, двух бригад теробороны и полка нацгвардии в районах населенных пунктов Отрадокаменка, Львово, Антоновка и Днепровское Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 60-ти военнослужащих, 10 автомобилей, пусковую установку зенитного ракетного комплекса “Стрела-10” и шесть станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов и три склада материальных средств», — в сообщении российского военного ведомства.