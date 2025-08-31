ВС России боеприпасом «Краснополь» уничтожили два пункта дислокации ВСУ

ДОНЕЦК, 31 авг — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск выявили и уничтожили два пункта дислокации ВСУ в Плещеевке на константиновском направлении с применением корректируемого артиллерийского боеприпаса «Краснополь», сообщили в Минобороны РФ.
«Операторами БПЛА “Южной” группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в населённом пункте Плещеевка было замечено перемещение военнослужащих ВСУ. Дальнейшее наблюдение позволило обнаружить два пункта временной дислокации личного состава ВСУ и используемый ими склад боеприпасов. По выявленным целям расчетами 152-мм гаубицы “Мста-Б” было нанесено огневое поражение с применением корректируемого артиллерийского боеприпаса “Краснополь”, — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что укрытия ВСУ были уничтожены вместе с личным составом и складом боеприпасов, что подтверждает последовавшие за нанесением поражения возгорание и детонация.