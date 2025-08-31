Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России боеприпасом «Краснополь» уничтожили два пункта дислокации ВСУ

ВС РФ боеприпасом «Краснополь» уничтожили два пункта дислокации ВСУ в Плещеевке.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 31 авг — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск выявили и уничтожили два пункта дислокации ВСУ в Плещеевке на константиновском направлении с применением корректируемого артиллерийского боеприпаса «Краснополь», сообщили в Минобороны РФ.

«Операторами БПЛА “Южной” группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в населённом пункте Плещеевка было замечено перемещение военнослужащих ВСУ. Дальнейшее наблюдение позволило обнаружить два пункта временной дислокации личного состава ВСУ и используемый ими склад боеприпасов. По выявленным целям расчетами 152-мм гаубицы “Мста-Б” было нанесено огневое поражение с применением корректируемого артиллерийского боеприпаса “Краснополь”, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что укрытия ВСУ были уничтожены вместе с личным составом и складом боеприпасов, что подтверждает последовавшие за нанесением поражения возгорание и детонация.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше