ВС России улучшили позиции на краснолиманском направлении

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российские подразделения улучшили позиции на краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики и держат под абсолютным контролем ситуацию в Серебрянском лесничестве, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Что касаемо краснолиманского направления, там тоже мы видим улучшение позиций. Мы видим, что и в лесничестве Серебрянском тоже ситуация абсолютно контролируема нашим подразделением», — сказал Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко.
Глава республики также отметил, что ожидает заявления Минобороны России об освобождении новых населенных пунктов на великоновоселковском направлении.
