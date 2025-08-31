Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России освободили весь юг ДНР, сообщил Пушилин

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. С освобождением поселка Камышеваха весь юг ДНР оказался под контролем подразделений российских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин на видео, размещенном в его Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«За прошедшую неделю, согласно заявлениям Министерства обороны Российской Федерации, были освобождены следующие населенные пункты: Первое Мая, Нелеповка и Камышеваха. Следует отметить, что юг республики, получается, — зона ответственности группировки войск “Восток”. Освобождены все населенные пункты. Последний населенный пункт оставался, вот теперь все — на территории Донецкой Народной Республики все наши города, все наши районы освобождены», — сказал он.

Глава ДНР назвал это действительно значимым событием и выразил благодарность всем военнослужащим группировки войск «Восток».

«А они улучшают свои позиции уже на территории Днепропетровской области, создавая необходимые условия для безопасности наших населенных пунктов», — добавил Пушилин.

Накануне Минобороны сообщило об освобождении бойцами российской группировки войск «Восток» населенного пункта Камышеваха в ДНР.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше