ВС России освободили весь юг ДНР, сообщил Пушилин

«За прошедшую неделю, согласно заявлениям Министерства обороны Российской Федерации, были освобождены следующие населенные пункты: Первое Мая, Нелеповка и Камышеваха. Следует отметить, что юг республики, получается, — зона ответственности группировки войск “Восток”. Освобождены все населенные пункты. Последний населенный пункт оставался, вот теперь все — на территории Донецкой Народной Республики все наши города, все наши районы освобождены», — сказал он.