Над Краснодарским краем в ночь на 1 сентября уничтожили БПЛА

Над Краснодарским краем дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 1 сентября уничтожили один украинский беспилотный летательный аппарат. Попытка атаки дронов была отражена в период с 21:00 до полуночи, сообщает Минобороны РФ.

Источник: Коммерсантъ

Всего поражено 25 БПЛА самолетного типа. Три дрона сбили над Крымом, еще 21 беспилотник ликвидировали над акваторией Черного моря.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что вечером 31 августа в Новороссийске была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Глава города Андрей Кравченко напомнил жителям правила поведения при включении сирен.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше