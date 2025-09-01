Над Краснодарским краем в ночь на 1 сентября уничтожили БПЛА

Всего поражено 25 БПЛА самолетного типа. Три дрона сбили над Крымом, еще 21 беспилотник ликвидировали над акваторией Черного моря.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что вечером 31 августа в Новороссийске была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Глава города Андрей Кравченко напомнил жителям правила поведения при включении сирен.
