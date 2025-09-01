Расчет «Мста-Б» уничтожил пункт управления БПЛА на константиновском направлении

«Расчет орудия 2А65 “Мста-Б” 1-го гаубичного артиллерийского дивизиона 72-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ, антенны и площадку взлета вместе с живой силой противника на константиновском направлении», — говорится в сообщении.
Как рассказал командир батареи с позывным Пепел, подразделение уничтожает разнообразные цели. «В основном поражаем пехотные блиндажи, минометные расчеты, также поражаем движущуюся технику, стоячую технику, а также [ведется] контрбатарейная борьба», — сказал он.
В Минобороны подчеркнули, что артиллеристы уже научились активно бороться с FPV-дронами. «В этих целях широко применяется РЭБ, используется огнестрельное оружие, работают пункты воздушного наблюдения возле позиций», — добавили там.