Военные «Днепра» уничтожили технику и личный состав ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» поразили технику и блиндаж с живой силой ВСУ в тылу противника в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

"Оператор российского разведывательного беспилотника обнаружил автомобиль противника с личным составом и грузом, движущийся в сторону линии боевого соприкосновения. Координаты цели были оперативно переданы расчетам ударных БПЛА. После непродолжительной погони точным попаданием оператора FPV-дрона пикап ВСУ был выведен из строя и загорелся.

Под прицел российских операторов FPV-дронов попали двое украинских националистов, передвигавшихся по лесополосе на Ореховском направлении. Как только солдаты противника скрылись в блиндаже, оператор ударного БПЛА нанес удар", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате атаки беспилотника блиндаж был разрушен, а укрывшиеся в нем военные ВСУ обнаружены не были.

В Минобороны подчеркнули, что высокая эффективность работы операторов FPV-дронов достигается за счет поражения целей на значительных расстояниях. Разведка оперативно обнаруживает объекты противника и передает их координаты на пункты управления, что позволяет оперативно и точно наносить огневые и беспилотные удары.

