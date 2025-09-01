Группировка «Запад» уничтожила пехоту и технику ВСУ с дистанции свыше 25 км

«В этот раз в ходе выполнения боевых задач расчеты РСЗО “Град” 4-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” уничтожили временные пункты размещения живой силы и боевую технику подразделений ВСУ на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции. Получив координаты целей, расчеты незамедлительно произвели залпы 122-мм реактивными снарядами по противнику, находящемуся на удалении свыше 25 километров», — говорится в сообщении.