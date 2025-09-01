Группировка «Восток» уничтожила технику и укрепления ВСУ на Днепропетровщине

Командир батареи с позывным Самара рассказал о сложностях работы артиллеристов и отметил огневую мощь «Тюльпанов». «Четыре мины — и опорный пункт полностью разрушен. У них подготовлены бетонные перекрытия, и наша пехота пройти их не может. Поэтому “помогаем” им всем, чем можем: мины 240 мм пробивают их на ура. Большой мощности “Тюльпан”, самый мощный в России — и в мире», — сказал он.