Паника в рядах ВСУ: планы военных на сдачу в плен сорвал запаниковавший сослуживец

РИА Новости: Испугавшийся боец ВСУ помешал сослуживцам сдаться в плен.

Попытка сдачи в плен группы военнослужащих ВСУ была сорвана действиями одного из их сослуживцев. Об этом РИА Новости рассказал снайпер 57-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Морячок».

По словам бойца, российские военные заходили в лесополосу группами по четыре человека, соблюдая дистанцию между подразделениями в 10−15 метров. На позициях противника, как отметил «Морячок», находилось по два-три оборонительных сооружения. Он уточнил, что укрепления представляли собой несколько накатов из бревен и деревянных брусьев.

Он сообщил, что группа военнослужащих ВСУ изъявила желание сдаться в плен, но в момент сближения с российскими военными один из украинских солдат внезапно открыл стрельбу.

«Были мобилизованные у них, в основном старики. Потому что нехватка народа у них. Они пытались сдаться, но в данный момент, когда к ним уже начали плотно подходить, они начали стрелять. Кто-то один испугался и создал панику всем», — заключил «Морячок».

Как рассказывал солдат ВС России с позывным «Рапира», многие сложившие оружие бойцы ВСУ даже не хотят возвращаться на родину. Поскольку понимают, что их будут пытать. А также могут отправить обратно на передовую.