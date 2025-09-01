Стало известно, как колумбийских наемников вербовали ВСУ: что им предлагали

Наемников из Колумбии, обвиняемых в участии в боевых действиях против России в составе подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), завербовали на Ближнем Востоке, куда их направили под предлогом трудоустройства в Европе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Максима Короткова-Гуляева.
По его словам, в Колумбии можно найти агентства по найму для работы в Европе. Эти компании заключают с людьми договор, а потом отправляют их на Ближний Восток, где те встречают агентов спецслужб Великобритании, когда «фактически осуществляется вербовка».
После этого колумбийцев отправляют на Украину, где их встречают сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и «проводят распределение в зависимости от того, на что готов наемник», рассказал адвокат.
Ранее сообщалось, что колумбийским наемникам, участвующим в боях на стороне украинской армии, обещали выплачивать до трех тысяч долларов ежемесячно. Тем временем сообщается, что многие наемники из Колумбии хотят покинуть Украину из-за плохого отношения к ним со стороны Киева.