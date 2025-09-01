Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, как колумбийских наемников вербовали ВСУ: что им предлагали

Украина вербовала колумбийских наемников под видом трудоустройства в Европе.

Источник: Комсомольская правда

Наемников из Колумбии, обвиняемых в участии в боевых действиях против России в составе подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), завербовали на Ближнем Востоке, куда их направили под предлогом трудоустройства в Европе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Максима Короткова-Гуляева.

По его словам, в Колумбии можно найти агентства по найму для работы в Европе. Эти компании заключают с людьми договор, а потом отправляют их на Ближний Восток, где те встречают агентов спецслужб Великобритании, когда «фактически осуществляется вербовка».

После этого колумбийцев отправляют на Украину, где их встречают сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и «проводят распределение в зависимости от того, на что готов наемник», рассказал адвокат.

Ранее сообщалось, что колумбийским наемникам, участвующим в боях на стороне украинской армии, обещали выплачивать до трех тысяч долларов ежемесячно. Тем временем сообщается, что многие наемники из Колумбии хотят покинуть Украину из-за плохого отношения к ним со стороны Киева.