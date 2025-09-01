Силы ПВО за ночь сбили 50 БПЛА над регионами России

В Краснодарском крае в поселке Ильский в двух домах выбило окна, от падения частей беспилотника загорелась трава, сообщил местный оперштаб. Также произошел пожар на трансформаторной подстанции, его уже потушили. Жертв среди населения нет. Власти других регионов ночные атаки пока никак не комментировали.
