В Самарской области объявили отбой опасности БПЛА 1 сентября

— В губернии объявили отбой опасности атаки БПЛА, — отметили в 07:47.
Угроза атаки беспилотников действовала в регионе около 5 часов. В это время местные жители могли столкнуться с ухудшением работы мобильной связи. Данные меры вводят для обеспечения безопасности. Напомним, самарцам рекомендуют не подходить к упавшим беспилотникам или их частям. В случае угрозы местным жителям рекомендуют спуститься на первый этаж или парковку, не стоит пользоваться лифтом.
