В Самарской области объявили отбой опасности БПЛА 1 сентября

В Самарской области опасность атаки БПЛА действовала пять часов.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области в ночь с 31 августа на 1 сентября была объявлена угроза опасности БПЛА. Сообщение отправили в ГУ МЧС России по региону.

— В губернии объявили отбой опасности атаки БПЛА, — отметили в 07:47.

Угроза атаки беспилотников действовала в регионе около 5 часов. В это время местные жители могли столкнуться с ухудшением работы мобильной связи. Данные меры вводят для обеспечения безопасности. Напомним, самарцам рекомендуют не подходить к упавшим беспилотникам или их частям. В случае угрозы местным жителям рекомендуют спуститься на первый этаж или парковку, не стоит пользоваться лифтом.

