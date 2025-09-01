Три беспилотника сбили в небе над Самарской областью ночью 1 сентября

В понедельник, 1 сентября, ночью в небе над Самарской областью сбили три беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«С полуночи до 05:00 по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили в регионах России 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе три — над территорией Самарской области», — рассказали в пресс-службе.
Губернатор Вячеслав Федорищев о происшествиях пока никакую информацию не комментировал. В регионе вводили опасность атаки БПЛА. Она действовала с 02:45 до 07:47. Потом был объявлен отбой угрозы.
Также ограничения были в самарском аэропорту Курумоч. Его закрывали, а самолеты не выпускали и не принимали.
