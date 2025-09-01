Ричмонд
В Самарской области сняли ограничения в аэропорту 1 сентября 2025

Четыре самолета, летевших в Самару, ушли на запасной аэродром.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области ранним утром в понедельник, 1 сентября, объявили отбой опасности БПЛА. Почти до 07:00 утра в международном аэропорту «Курумоч» действовали ограничения.

— Ограничения на прием и выпуск самолетов в самарском аэропорту сняты. В период их действия на запасной аэродром «ушли» четыре самолета, летевших в Самару, — отметили представители Росавиации.

Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Напомним, в небе над Самарской областью сбили три беспилотника в ночь с 31 августа на 1 сентября. Всего дежурные средства ПВО перехватили порядка 50 вражеских БПЛА по всей стране.

