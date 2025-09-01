Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе оценили темпы наступления России в зоне спецоперации

Steigan: ВС России серьезно нарастили темпы наступления на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Военные российской армии значительно ускорили темпы наступления в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом пишет Steigan.

«Российская армия придерживается той же тактики, которая позволила им освободить Авдеевку и Угледар в 2024 году», — отмечается в публикации.

По данным Steigan, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский дал приказ об отводе своих солдат, «чтобы не допустить их изоляции в городской застройке».

Бывший британский дипломат Аластер Крука заявил, что «терпение России закончилось». По его мнению, в ближайшее время российские войска могут еще больше нарастить темп наступления, чтобы приблизить завершение украинского конфликта.

Накануне начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что российские войска сохраняют курс на наступление в рамках выполнения целей спецоперации, собираясь и впредь выполнять задачи путем ведения наступательных действий.