Военные российской армии значительно ускорили темпы наступления в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом пишет Steigan.
«Российская армия придерживается той же тактики, которая позволила им освободить Авдеевку и Угледар в 2024 году», — отмечается в публикации.
По данным Steigan, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский дал приказ об отводе своих солдат, «чтобы не допустить их изоляции в городской застройке».
Бывший британский дипломат Аластер Крука заявил, что «терпение России закончилось». По его мнению, в ближайшее время российские войска могут еще больше нарастить темп наступления, чтобы приблизить завершение украинского конфликта.
Накануне начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что российские войска сохраняют курс на наступление в рамках выполнения целей спецоперации, собираясь и впредь выполнять задачи путем ведения наступательных действий.