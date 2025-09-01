«Север» атакует противника в Харьковской и Сумской областях
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар четырем бригадам, штурмовому полку и полку сил специальных операций в районах шести населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении «Север» атаковал две бригады в районах двух населенных пунктов.
ВСУ потеряли свыше 150 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, четыре артиллерийских орудия, станцию РЭБ, станцию контрбатарейной борьбы, склад боеприпасов и пять складов материальных средств.
Группировка «Запад» улучшила тактическое положение
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Боровская, Андреевка, Новосергеевка Харьковской области и Кировск ДНР.
Потери противника в живой силе достигли 230 человек. Также ВС РФ уничтожили: три боевые бронированные машины, 24 автомобиля, три орудия полевой артиллерии, семь станций РЭБ, станцию контрбатарейной борьбы и пять складов боеприпасов.
Группировка «Юг» заняла выгодные позиции
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах 10 населенных пунктов ДНР.
Потери противника за сутки: свыше 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, два артиллерийских орудия, склад материальных средств и склад горюче-смазочных материалов.
Группировка «Центр» продвинулась по переднему краю
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение восьми бригадам противника в районах семи населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 415 человек. Также украинская сторона лишилась танка, трех боевых бронированных машин, восьми автомобилей и трех артиллерийских орудий.
«Восток» атакует ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам в районах населенных пунктов Дорожнянка, Полтавка, Зеленый Гай, Новоселовка, Ольговское Запорожской области и Вороное Днепропетровской области.
«Противник потерял свыше 220 военнослужащих и семь автомобилей», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» противостоит противнику в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Белогорье, Степногорск Запорожской области, Отрадокаменка, Львово, Антоновка, Белозерка и Садовое Херсонской области.
Потери ВСУ в живой силе достигли свыше 60 человек. Также ВС РФ уничтожили: 10 автомобилей, четыре станции РЭБ, станцию контрбатарейной борьбы и пять складов боеприпасов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по пунктам управления и цехам производства БПЛА, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 150 районах.
ВС РФ уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS, многофункциональную радиолокационную станцию AN/MPQ-65, кабину управления и пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Patriot».
Средства ПВО за сутки сбили:
- три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- 260 БПЛА самолетного типа.