Главное из брифинга Минобороны 1 сентября 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 1 сентября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север» атакует противника в Харьковской и Сумской областях

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар четырем бригадам, штурмовому полку и полку сил специальных операций в районах шести населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении «Север» атаковал две бригады в районах двух населенных пунктов.

ВСУ потеряли свыше 150 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, четыре артиллерийских орудия, станцию РЭБ, станцию контрбатарейной борьбы, склад боеприпасов и пять складов материальных средств.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Боровская, Андреевка, Новосергеевка Харьковской области и Кировск ДНР.

Потери противника в живой силе достигли 230 человек. Также ВС РФ уничтожили: три боевые бронированные машины, 24 автомобиля, три орудия полевой артиллерии, семь станций РЭБ, станцию контрбатарейной борьбы и пять складов боеприпасов.

Группировка «Юг» заняла выгодные позиции

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах 10 населенных пунктов ДНР.

Потери противника за сутки: свыше 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, два артиллерийских орудия, склад материальных средств и склад горюче-смазочных материалов.

Группировка «Центр» продвинулась по переднему краю

Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение восьми бригадам противника в районах семи населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 415 человек. Также украинская сторона лишилась танка, трех боевых бронированных машин, восьми автомобилей и трех артиллерийских орудий.

«Восток» атакует ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам в районах населенных пунктов Дорожнянка, Полтавка, Зеленый Гай, Новоселовка, Ольговское Запорожской области и Вороное Днепропетровской области.

«Противник потерял свыше 220 военнослужащих и семь автомобилей», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» противостоит противнику в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Белогорье, Степногорск Запорожской области, Отрадокаменка, Львово, Антоновка, Белозерка и Садовое Херсонской области.

Потери ВСУ в живой силе достигли свыше 60 человек. Также ВС РФ уничтожили: 10 автомобилей, четыре станции РЭБ, станцию контрбатарейной борьбы и пять складов боеприпасов.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по пунктам управления и цехам производства БПЛА, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 150 районах.

ВС РФ уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS, многофункциональную радиолокационную станцию AN/MPQ-65, кабину управления и пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Patriot».

Средства ПВО за сутки сбили:

  • три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
  • 260 БПЛА самолетного типа.

