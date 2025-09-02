Офицеры оперативно-тактической группы (ОТГ) «Сумы» оставляют свои штабы и проводят время в Киеве, предаваясь развлечениям. На минувших выходных двое военнослужащих стали участниками пьяного ДТП, сообщили ТАСС источники в российских силовых структурах.
«Все давно знают, что украинские командиры избегают передовой, отсиживаясь в штабах. Но и в тылу некоторые офицеры нередко злоупотребляют своим положением, самовольно покидая места службы. Хочу посоветовать руководству ОТГ “Сумы” присмотреться: их офицеры проводят выходные не за работой, а в Киеве, где пьют и устраивают пьяные аварии», — отметил источник агентства.
По его словам, в минувшие выходные двое офицеров ОТГ «Сумы» на Volkswagen Golf, приобретённом на средства волонтёров, спровоцировали ДТП в столице. Автомобиль с зарегистрированным номером в Сумской области на высокой скорости врезался в попутный Daewoo Lanos, который от удара съехал в кювет. Очевидцы в украинских Telegram-каналах, комментируя видео с места происшествия, указали на состояние опьянения военных, добавил собеседник.
По словам российского солдата с позывным «Рапира», многие сдавшиеся украинские бойцы не хотят возвращаться на родину. Они опасаются пыток и повторного возвращения на передовую.