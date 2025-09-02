Покидают расположение и устраивают пьяное ДТП: что известно о командовании ОТГ «Сумы»

По его словам, в минувшие выходные двое офицеров ОТГ «Сумы» на Volkswagen Golf, приобретённом на средства волонтёров, спровоцировали ДТП в столице. Автомобиль с зарегистрированным номером в Сумской области на высокой скорости врезался в попутный Daewoo Lanos, который от удара съехал в кювет. Очевидцы в украинских Telegram-каналах, комментируя видео с места происшествия, указали на состояние опьянения военных, добавил собеседник.