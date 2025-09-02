Ричмонд
Оператор FPV-дрона в Сумской области повторил трюк Люка Скайуокера

КУРСК, 2 сен — РИА Новости. Оператор ударного FPV-дрона группировки «Север» в рамках расширения буферной зоны в Сумской области влетел в защищенный средствами РЭБ и антидроновыми сетями логистический канал ВСУ, вскрыл его, тем самым повторив трюк персонажа фильма «Звездные войны» Люка Скайуокера, сообщил РИА Новости офицер группировки войск «Север» с позывным «Витязь».

«Оператор ударного FPV-дрона группировки войск “Север”, действуя на передовой в рамках расширения буферной зоны в Сумской области, обнаружил замаскированный и защищенный от дронов логистический канал ВСУ, по которому противник осуществлял практически безопасный подвоз БК (боекомплекта — ред.), личного состава и даже перемещение командования. Управляя FPV-дроном, наш оператор БПЛА нашел брешь в защите укрытой антидроновой сеткой фронтовой дороги, залетел внутрь и, как Люк Скайуокер по тоннелю “Звезды Смерти” в четвертом эпизоде фильма “Звездные войны”, пролетел внутри логистической артерии противника, тем самым сведя на нет все усилия РЭБ ВСУ и их инженеров, укрывавших найденную дорогу антидроновыми сетями», — сообщил РИА Новости офицер группировки «Север» с позывным «Витязь».

По словам собеседника агентства, в результате успешно проведенной расчетом БПЛА операции логистический канал был выявлен и сейчас находится под полным огневым контролем группировки войск «Север».

