Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области ПВО отразила атаку БПЛА

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. ПВО отразила атаку БПЛА в Ростове-на-Дону, Мясниковском и Неклиновском районе Ростовской области, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

В ночь на вторник Слюсарь сообщал о работе ПВО в Ростове-на-Дону. По его словам, в результате атаки загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов в Левенцовском микрорайоне города.

«Ночью наши силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростове, Мясниковском и Неклиновском районе», — написал он.

Слюсарь также уточнил, что в микрорайоне Левенцовский повреждения получили два многоэтажных дома. На улице Ткачева повреждены фасад и кровля 19-этажного дома. Там эвакуация жителей не понадобилась. На улице Еляна поврежден фасад и остекление в квартирах 25-этажного дома. Ночью с разными жалобами за медицинской помощью обратились трое взрослых и ребенок. Врио губернатора отметил, что серьезного вреда здоровью никто из них не получил.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше