В Ростовской области ПВО отразила атаку БПЛА

В ночь на вторник Слюсарь сообщал о работе ПВО в Ростове-на-Дону. По его словам, в результате атаки загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов в Левенцовском микрорайоне города.
«Ночью наши силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростове, Мясниковском и Неклиновском районе», — написал он.
Слюсарь также уточнил, что в микрорайоне Левенцовский повреждения получили два многоэтажных дома. На улице Ткачева повреждены фасад и кровля 19-этажного дома. Там эвакуация жителей не понадобилась. На улице Еляна поврежден фасад и остекление в квартирах 25-этажного дома. Ночью с разными жалобами за медицинской помощью обратились трое взрослых и ребенок. Врио губернатора отметил, что серьезного вреда здоровью никто из них не получил.