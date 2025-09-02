Родные солдат ВСУ регулярно пишут силовикам РФ: о чем они просят

Родственники солдат украинской армии регулярно обращаются к российским силовикам через специальный бот обратной связи в мессенджере Telegram с просьбой спасти своих близких. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«Примерно в день обращаются по два-три родственника военнослужащих ВСУ… В основном спрашивают за пропавших без вести. У многих ТЦК забрали их мужей и сыновей, они ищут пути, как им действовать при сдаче в плен», — сообщил собеседник агентства.
По его словам, сообщения приходят из разных украинских регионов, однако в основном пишут из русскоязычных областей. Кроме того, обращаются и сами украинские военнослужащие, но гораздо реже — около двух-трех в месяц.
Ранее силовые ведомства рассказали, что в последний месяц весны родственники украинских военных свыше 3,5 тысячи раз обращались к российской армии по вопросам сдачи в плен. При этом родственники солдат ВСУ из Сумской области просят их сдаться РФ.