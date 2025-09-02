Родные солдат ВСУ регулярно пишут силовикам РФ: о чем они просят

«Примерно в день обращаются по два-три родственника военнослужащих ВСУ… В основном спрашивают за пропавших без вести. У многих ТЦК забрали их мужей и сыновей, они ищут пути, как им действовать при сдаче в плен», — сообщил собеседник агентства.