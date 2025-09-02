ВС России уничтожили украинскую ДРГ при подходе к границе в Сумской области

Корреспондент РИА Новости наблюдал за работой разведчиков.
Группа противника была замечена при выходе из украинского опорного пункта в направлении Курской области, обнаружив угрозу, российские разведчики приняли решение на встречный манёвр и выдвинулись по направлению к противнику.
Используя преимущество в знании местности и точные координаты цели, расчёт миномета нанес по группе противника точечный удар. Огонь велся с запасной, хорошо замаскированной позиции, что позволило избежать ответных действий со стороны ВСУ.
«Нашей группой БПЛА была обнаружена группа противника, которая выходила из опорника и приближалась к государственной границе. Мы с расчётом миномёта 82-го калибра вышли им навстречу, чтобы не допустить их продвижения к нашей границе. Мы установили (миномёт — ред.), сделали три пристрелочных выстрела, после чего наша группа БПЛА нас скорректировала, и мы беглыми по пять (мин — ред.) два раза нанесли огневое поражение», — рассказал разведчик.
Группировка войск «Север» действует на участке линии соприкосновения в районе границы с Сумской областью Украины, украинские ДРГ засекаются и уничтожаются ещё на подступах к границе. Применение миномётов является стандартной тактикой для поражения пехоты и легкой бронетехники противника на открытой местности.