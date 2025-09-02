ВС России уничтожили украинскую ДРГ при подходе к границе в Сумской области

«Нашей группой БПЛА была обнаружена группа противника, которая выходила из опорника и приближалась к государственной границе. Мы с расчётом миномёта 82-го калибра вышли им навстречу, чтобы не допустить их продвижения к нашей границе. Мы установили (миномёт — ред.), сделали три пристрелочных выстрела, после чего наша группа БПЛА нас скорректировала, и мы беглыми по пять (мин — ред.) два раза нанесли огневое поражение», — рассказал разведчик.