Пушилин рассказал о ситуации в Днепропетровской области

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. ВС РФ улучшают позиции в Днепропетровской области после окончательного освобождения юга ДНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Источник: © РИА Новости

«С освобождением Камышевахи можно сказать, что освобождён весь юг республики. И здесь хотелось бы выразить слово благодарности бойцам группировки войск “Восток”, которые завершили освобождение и сейчас улучшают позиции на территории Днепропетровской области», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

