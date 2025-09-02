«С освобождением Камышевахи можно сказать, что освобождён весь юг республики. И здесь хотелось бы выразить слово благодарности бойцам группировки войск “Восток”, которые завершили освобождение и сейчас улучшают позиции на территории Днепропетровской области», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.Читать дальше