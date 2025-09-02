ВСУ провалили попытку отбить село Запорожское в Днепропетровской области

«ВСУ попытались атаковать населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области. Сегодня попытались приехать и поставить флаг. Попытка провалилась, ВСУшники даже до села не доехали, сожгли на подходе», — рассказал он.
Боец уточнил, что противник потерял три бронемашины и около 18 человек.
Как подчеркивал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, группировка «Восток» продвигается в западной части ДНР и овладела за время весенне-летней кампании 25 населенными пунктами.
Также продолжается наступление в Днепропетровской области, заняты пять населенных пунктов.