Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное из брифинга Минобороны 2 сентября 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 2 сентября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили село в ДНР

Подразделения «Южной» группировки взяли под контроль населенный пункт Федоровка в ДНР.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» атакует противника в Харьковской и Сумской областях

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар пяти бригадам и десантно-штурмовому полку в районах семи населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении «Север» атаковал две бригады в районах двух населенных пунктов.

ВСУ потеряли порядка 175 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, склад боеприпасов и девять складов материальных средств.

Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Купянск, Глинское, Высшее, Соленое, Боровская, Андреевка Харьковской области и Дробышево ДНР.

Потери противника в живой силе превысили 240 человек. Также ВС РФ уничтожили две боевые бронированные машины, 22 автомобиля, артиллерийское орудие, восемь станций РЭБ и три склада боеприпасов.

Группировка «Юг» наступает в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах четырех населенных пунктов ДНР.

Потери противника за сутки: свыше 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие, три станции РЭБ, склад боеприпасов и склад материальных средств.

Группировка «Центр» заняла выгодные позиции

Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение 11 бригадам противника в районах пяти населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе достигли порядка 385 человек. Также украинская сторона лишилась пяти боевых бронированных машин, четырех автомобилей и трех артиллерийских орудий.

«Восток» продавил линию обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение двум бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Вороное, Новопетровское Днепропетровской области, Дорожнянка и Ольговское Запорожской области.

«Противник потерял до 225 военнослужащих и 11 автомобилей», — сообщает Минобороны.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Степногорск Запорожской области, Михайловка, Львово, Тягинка и Антоновка Херсонской области.

Потери ВСУ в живой силе достигли порядка 65 человек. Также ВС РФ уничтожили: боевую бронированную машину, девять автомобилей, три станции РЭБ и склад боеприпасов.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по портовой инфраструктуре Украины, использовавшейся в интересах ВСУ, предприятию по производству БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 162 районах.

Средства ПВО за сутки сбили 158 БПЛА самолетного типа.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше