ВС РФ освободили село в ДНР
Подразделения «Южной» группировки взяли под контроль населенный пункт Федоровка в ДНР.
«Север» атакует противника в Харьковской и Сумской областях
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар пяти бригадам и десантно-штурмовому полку в районах семи населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении «Север» атаковал две бригады в районах двух населенных пунктов.
ВСУ потеряли порядка 175 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, склад боеприпасов и девять складов материальных средств.
Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Купянск, Глинское, Высшее, Соленое, Боровская, Андреевка Харьковской области и Дробышево ДНР.
Потери противника в живой силе превысили 240 человек. Также ВС РФ уничтожили две боевые бронированные машины, 22 автомобиля, артиллерийское орудие, восемь станций РЭБ и три склада боеприпасов.
Группировка «Юг» наступает в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах четырех населенных пунктов ДНР.
Потери противника за сутки: свыше 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие, три станции РЭБ, склад боеприпасов и склад материальных средств.
Группировка «Центр» заняла выгодные позиции
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение 11 бригадам противника в районах пяти населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе достигли порядка 385 человек. Также украинская сторона лишилась пяти боевых бронированных машин, четырех автомобилей и трех артиллерийских орудий.
«Восток» продавил линию обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение двум бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Вороное, Новопетровское Днепропетровской области, Дорожнянка и Ольговское Запорожской области.
«Противник потерял до 225 военнослужащих и 11 автомобилей», — сообщает Минобороны.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Степногорск Запорожской области, Михайловка, Львово, Тягинка и Антоновка Херсонской области.
Потери ВСУ в живой силе достигли порядка 65 человек. Также ВС РФ уничтожили: боевую бронированную машину, девять автомобилей, три станции РЭБ и склад боеприпасов.