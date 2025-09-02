Ричмонд
Дрон снял удар «Гераней» по спрятанным украинским РСЗО

Российские ударные БПЛА «Герань» уничтожили замаскированную стоянку украинской боевой техники в селе Бутовка Черниговской области.

Системы залпового огня ВСУ спрятали в старом колхозном ангаре, но недостаточно хорошо. Одну боевую машину русский БПЛА-разведчик разглядел сквозь прореху в крыше, край второй выглядывал из-под навеса.

Следом за разведывательным дроном прилетели пять ударных «Гераней». Они били по несчастному ангару с разных сторон и в итоге сожгли его дотла.

Догорающее строение никуда не девшийся коптер-наблюдатель снимал уже в темноте, через тепловизор. Спрятанные в ангаре украинские РСЗО взорвались и сгорели раньше.