Дрон снял удар «Гераней» по спрятанным украинским РСЗО

Системы залпового огня ВСУ спрятали в старом колхозном ангаре, но недостаточно хорошо. Одну боевую машину русский БПЛА-разведчик разглядел сквозь прореху в крыше, край второй выглядывал из-под навеса.
Следом за разведывательным дроном прилетели пять ударных «Гераней». Они били по несчастному ангару с разных сторон и в итоге сожгли его дотла.
Догорающее строение никуда не девшийся коптер-наблюдатель снимал уже в темноте, через тепловизор. Спрятанные в ангаре украинские РСЗО взорвались и сгорели раньше.