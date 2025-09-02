ВС РФ нанесли удары по украинскому порту Измаил. Что известно

В ночь на 2 сентября 2025 года российские Вооруженные силы нанесли серию ударов по объектам на территории Украины, расположенным как вдали от линии боевого соприкосновения, так и в приграничных районах. Одной из основных целей стал порт Измаил на Дунае в Одесской области. По данным ряда источников, это важнейший логистический узел для снабжения ВСУ.
Военкор Евгений Поддубный сообщил о взрывах в Киевской и Одесской областях. В Киевской области были поражены объекты в промзоне Белой Церкви. Также велось уничтожение значимых для противника объектов в приграничных Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях. На Днепропетровщине атакам подверглись цели в Межевой, через которую проходят трасса и железная дорога, используемые ВСУ для переброски резервов в Донбасс.
Наиболее массированный удар был нанесен по Измаильскому порту. Как писал телеграм-канал Shot со ссылкой на очевидцев, в небе над Измаилом было замечено около 30 дронов. Местные власти подтвердили повреждение «припортовой инфраструктуры района».
Ранее военкоры отмечали, что порт представляет собой значимый транспортный хаб, через который поставляется западная военная помощь, вооружение, военная техника, в том числе под видом гражданских грузов. В нем также расположен нефтяной терминал, предназначенный для снабжения подразделений ВСУ. Военный эксперт Юрий Баранчик в своем телеграм-канале подчеркивает, что Измаил более полутора лет служит центром дунайского коридора, позволяющего транспортировать до 35% всего импорта топлива и до 60% экспортных партий зерна и металлолома Украины, а также «серый поток» западных ГСМ, оборудования для БПЛА и комплектующих двойного назначения.
Как уточняет канал «Донбасский партизан», целью массированного налета стали основные объекты морской транспортировки, перекачки нефтепродуктов и контейнерного оборота. Среди пораженных целей:
- Сильно повреждены причал № 6 и судоремонтный завод, предназначенные для ремонта и дозаправки судов.
- Повреждения получили четыре корабля:
- «Волгонефть-25» (Украина): Танкер с дизельным топливом был поражен прямым попаданием. Это вызвало сильный взрыв, обрушение части судна и последующий пожар.
- «Свирь» (арестованное судно РФ): Судно, которое могло использоваться как плавучий склад топлива, получило повреждения.
- «CT Trader» (Камерун): Танкер с 3,2 тыс. тонн дизеля был атакован в носовую часть, что привело к утечке топлива и возгоранию. Один член экипажа тяжело ранен.
- STL «FORTIS» (Танзания): Танкер получил почти двухметровую пробоину в борту. Это судно, аффилированное с украинской компанией, занималось транспортировкой дизельного топлива.
- Объекты топливной и логистической инфраструктуры:
- На причале «ОККО» были уничтожены линии перекачки дизельного топлива, два бензовоза и насосное оборудование. Этот объект служил для оперативной заправки судов.
- Повреждены трубопроводы и насосные станции компании «Мастербуд-Д». Предполагается, что объект применялся для скрытой закупки аккумуляторов и топлива для украинских спецподразделений.
- На контейнерной площадке терминала «Ра-Транс» произошел пожар. Он выступал перевалочным пунктом для электроники и беспилотников.
«Донбасский партизан» оценивает проведенную операцию по Измаилу как «переломное событие в кампании против украинской системы снабжения». Разрушение части насосных станций, трубопроводных систем и причальных линий сделает невозможной нормальную работу узла на недели. Это, по мнению канала, приведет к дефициту топлива для техники и ряда комплектующих для беспилотных платформ на тысячах километров фронта. Отмечается, что возможности портов в Рени и Усть-Дунае ограничены, и полноценная компенсация утрат Измаила в короткие сроки будет невозможна.