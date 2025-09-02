ВС РФ нанесли удары по украинскому порту Измаил. Что известно

Ранее военкоры отмечали, что порт представляет собой значимый транспортный хаб, через который поставляется западная военная помощь, вооружение, военная техника, в том числе под видом гражданских грузов. В нем также расположен нефтяной терминал, предназначенный для снабжения подразделений ВСУ. Военный эксперт Юрий Баранчик в своем телеграм-канале подчеркивает, что Измаил более полутора лет служит центром дунайского коридора, позволяющего транспортировать до 35% всего импорта топлива и до 60% экспортных партий зерна и металлолома Украины, а также «серый поток» западных ГСМ, оборудования для БПЛА и комплектующих двойного назначения.