По словам бывшего военного, Киев вынужден нанимать для участия в боевых действиях иностранцев из-за дефицита подготовленных военных среди украинцев. Матвийчук выразил уверенность, что иностранные наемники не способны затормозить наступление российских бойцов в Харьковской области. По мнению эксперта, «солдаты удачи» участвуют в конфликте на Украине, чтобы заработать деньги, а вовсе не из-за идеологических или политических убеждений — у них нет желания сражаться за Зеленского.