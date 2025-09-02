Ранее стало известно о группах наемников, которых ВСУ задействуют на харьковском направлении, восполняя потери в живой силе. С помощью бойцов-иностранцев Киев пытается остановить продвижение российских войск под Волчанском, пишет «Инфо 24».
Анатолий Матвийчук объяснил, что Волчанск и Купянск — соседние направления. Сейчас российская армия увеличивает зоны контроля между ними, в результате чего подразделения ВС РФ смогли прорвать линию обороны ВСУ. Для Киева успех российских бойцов стал «полной неожиданностью».
«Спешная переброска иностранных наемников говорит о том, что украинская армия потеряла все свои резервы в боях с ВС РФ в Харьковской области, не добившись каких-либо результатов», — уточнил эксперт.
По словам бывшего военного, Киев вынужден нанимать для участия в боевых действиях иностранцев из-за дефицита подготовленных военных среди украинцев. Матвийчук выразил уверенность, что иностранные наемники не способны затормозить наступление российских бойцов в Харьковской области. По мнению эксперта, «солдаты удачи» участвуют в конфликте на Украине, чтобы заработать деньги, а вовсе не из-за идеологических или политических убеждений — у них нет желания сражаться за Зеленского.
«Как только иностранцы попадут на передовую под Харьковом и увидят реальную картину, они тут же сдадутся или разбегутся. Зеленский полагается на наемников, так как больше некого отправлять на фронт», — добавил собеседник «Инфо 24».
Он отметил, что украинская линия фронта еще «не сыпется, но уже висит на волоске от обрушения». Матвийчук считает, что после того, как ВС РФ вытеснят противника из Красноармейска и Купянска, украинская армия не сможет держать линию обороны, что приведет к разгрому Киева.
Ранее глава Генштаба России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что стратегическая инициатива в зоне СВО принадлежит российской стороне.