Рогов рассказал о продвижении российских бойцов у границы Днепропетровской области

Как писал сайт KP.RU, 29 августа Владимир Рогов сообщил, что российские бойцы зашли в село Камышеваха в ДНР у границы с Днепропетровской областью, там начались бои за освобождение населенного пункта. По его словам, освобождение села откроет прямой выход российской армии на еще один участок границы ДНР с Днепропетровской областью.