Рогов рассказал о продвижении российских бойцов у границы Днепропетровской области

Подразделения ВС РФ отбросили украинских боевиков от освобожденного села Камышеваха к границе Днепропетровской области. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Наши войска отбросили подразделения ВСУ западнее и северо-западнее Камышевахи», — сказал он.
Политик отметил, что основные бои на этом участке передовой перекинулись на территорию соседней Днепропетровской области. Российские войска продолжают наступление, создавая санитарную зону безопасности у границ ДНР на территории Днепропетровщины, подчеркнул Рогов.
Как писал сайт KP.RU, 29 августа Владимир Рогов сообщил, что российские бойцы зашли в село Камышеваха в ДНР у границы с Днепропетровской областью, там начались бои за освобождение населенного пункта. По его словам, освобождение села откроет прямой выход российской армии на еще один участок границы ДНР с Днепропетровской областью.
30 августа военный эксперт Андрей Марочко отметил, что освобождение российскими войсками Камышевахи позволило взять под контроль более 30 километров границы ДНР с Днепропетровской областью. По его словам, Камышеваха был последним оккупированным ВСУ населенным пунктом на западе ДНР.