Украинской армии не хватает силы: женщины переходят из медицины в расчёты и стрелки

Девушки-военнослужащие в ВСУ стали появляться не только в медслужбах, но и в боевых подразделениях. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
«Женщины встречаются в ВСУ. Если раньше это были в основном медики, то теперь и артиллеристы, расчеты FPV дронов, и даже стрелки», — сказал собеседник агентства и добавил, что зафиксированы случаи сдачи в плен женщин военнослужащих.
Ранее сообщалось о случае, когда российские операторы беспилотников помогли женщине из ВСУ, которая хотела сдаться в плен ВС РФ.
Известно, что тем временем мобилизация на Украине, по сообщениям, становится все более суровой. Недавно Верховная рада всерьез задумалась о призыве в ВСУ пенсионеров. Уточняется, что может быть рассмотрен законопроект, согласно которому мобилизовать смогут мужчин старше 60 лет.