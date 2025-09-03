Украинской армии не хватает силы: женщины переходят из медицины в расчёты и стрелки

«Женщины встречаются в ВСУ. Если раньше это были в основном медики, то теперь и артиллеристы, расчеты FPV дронов, и даже стрелки», — сказал собеседник агентства и добавил, что зафиксированы случаи сдачи в плен женщин военнослужащих.