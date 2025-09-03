26 поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА в Ростовской области

В результате падения беспилотного летательного аппарата в районе железнодорожной станции Кутейниково в Ростовской области произошло отключение напряжения в контактной сети. Инцидент случился в ночь на 3 сентября на участке между станциями Россошь и Лихая.
По информации пресс-службы РЖД, пострадавших в результате происшествия нет. Специалисты оперативно восстановили электроснабжение контактной сети. В результате инцидента задерживаются 26 пассажирских поездов.
На 6:00 по московскому времени максимальное отставание от графика движения составляет 4 часа 15 минут. Все поезда продолжают движение по своим маршрутам.
Днем ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три муниципальных образования Ростовской области. В результате пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. Глава города Александр Скрябин сообщил, что из жилого дома вынесли неразорвавшийся снаряд, который был обнаружен в одной из квартир после отраженной атаки.