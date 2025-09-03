Ричмонд
ВС РФ ночью ударили по топливной инфраструктуре ВСУ

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Российские войска ночью нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и топливной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. Цели поражены, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса и топливной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — сообщили там.