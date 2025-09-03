«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса и топливной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — сообщили там.
ВС РФ ночью ударили по топливной инфраструктуре ВСУ
