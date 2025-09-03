Главное из брифинга Минобороны 3 сентября 2025 года: последние новости на сегодня

ВС РФ нанесли удар по предприятиям ВПК Украины
«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — сообщает Минобороны РФ.
«Север» улучшил тактическое положение
Бойцы «Северной» группировки в Сумской области нанесли удар пяти бригадам в районах пяти населенных пунктов. На Харьковском направлении «Север» атаковал бригаду и штурмовой полк ВСУ в районах двух населенных пунктов.
ВСУ потеряли порядка 135 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию РЭБ, два склада боеприпасов и восемь складов материальных средств.
Подразделения «Запада» заняли новы рубежи
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Боровская, Андреевка, Глинское, Купянск Харьковской области и Дробышево ДНР.
Потери противника в живой силе превысили 230 человек. Также ВС РФ уничтожили: пять боевых бронированных машин, 15 автомобилей, два артиллерийских орудия, девять станций РЭБ и пять складов боеприпасов.
Группировка «Юг» улучшила тактическое положение
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах четырех населенных пунктов ДНР.
Потери противника за сутки: свыше 200 боевиков, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия, две станции РЭБ, склад боеприпасов и склад материальных средств.
Группировка «Центр» перешла на новые позиции
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение четырем бригадам противника в районах четырех населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе достигли порядка 450 человек. Также украинская сторона лишилась семи боевых бронированных машин, трех автомобилей, артиллерийского орудия, двух радиолокационных станций контрбатарейной борьбы.
«Восток» продавил линию обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам в районах трех населенных пунктов Днепропетровской области.
«Противник потерял до 225 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожен склад материальных средств», — сообщает Минобороны.
«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по шести бригадам противника в районах населенных пунктов Антоновка, Никольское, Львово Херсонской области, Белогорье и Степногорск Запорожской области.
Потери ВСУ в живой силе достигли порядка 60 человек. Также ВС РФ уничтожили: девять автомобилей, два артиллерийских орудия и четыре станции радиоэлектронной борьбы, склад материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 168 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- пять управляемых авиационных бомб;
- два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- 170 БПЛА самолетного типа.