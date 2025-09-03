Ричмонд
В Белокалитвинском районе введен режим ЧС после атаки дронов

После ночной атаки БПЛА в некоторых районах Белой Калитвы и Коксовском сельском поселении введен режим чрезвычайной ситуации.

Источник: Коммерсантъ

Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава района Ольга Мельникова.

«С 9:00 сегодняшнего дня введен режим чрезвычайной ситуации в отдельных районах города и Коксовского сельского поселения. Постановлениями администраций района и города утверждены составы комиссий по установлению ущерба, нанесенного пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации», — указано в сообщении.

До 5 сентября созданная группа проведет обследование домов и квартир для дальнейшего оказании помощи пострадавшим.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», над регионом ночью 3 сентября уничтожили семь БПЛА — в Миллеровском, Тарасовском, Белокалитвинском и Чертковском районах.

