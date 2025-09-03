Сотрудники КАМАЗа возвращаются на рабочие места после участия в спецоперации

«Как и всех наших ребят, коллектив поддержал его в тот период — помогли с приобретением экипировки и всего необходимого. В течение всего времени службы коллеги были с ним на связи — созванивались, переписывались в мессенджерах, продолжали помогать и поддерживать морально и материально. В этом году Алексей был демобилизован по состоянию здоровья, и мы, конечно, ждали его возвращения на завод», — рассказал начальник производства Дамир Афлятонов.