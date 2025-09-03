Впервые за долгое время замечен танк M-55S, считающийся в ВСУ бесполезным

Видно, что «пятьдесят пятый», передвигаясь по бездорожью, так засел в грязи, что не может выбраться самостоятельно. Для его эвакуации прислана инженерная машина разграждения ИМР-2, но и ей не по силам вытащить этот танк.
Танки M-55S, как и британские Challenger 2, считаются бесполезными. Они почти не воевали. Несколько попыток боевого применения закончились потерями, после чего вэсэушники решили больше не рисковать.
Первоначально они находились в 47-й отдельной механизированной бригаде, затем оказались в 67-й мехбригаде, оттуда их перебросили 5-ю танковую. Но и там они долго не прослужили, в итоге их обнаружили в составе 127-й бригады территориальной обороны.