В социальных сетях появилось видео с танком M-55S, поставленным формированиям киевского режима из Словении. Эти боевые машины уже давно не появляются на линии боевого соприкосновения — судя по новому ролику, съемки были проведены где-то в глубоком тылу. В настоящее время на технику, участвующую в боях, боевики ВСУ устанавливают различную противодронную защиту. Ничего подобного на этом образце нет.