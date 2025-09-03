Летчики беспилотной авиации обосновались в ДК железнодорожников у станции Купянск-Сортировочный.
Не успели они толком заехать, как их местоположение стало известно российской разведке, а от нее — операторам БПЛА «Герань».
Тем очень не хотелось портить аккуратный Дом культуры: двухэтажный, выстроенный в советские времена в духе сталинского ампира, — но уж больно неподходящие «артисты» в нем прописались.
В общем ДК снесли вместе с содержимым. Процесс снял на свою камеру русский разведывательный БПЛА, присланный к станции для объективного контроля.
