В Красноармейском районе 17 домов пострадали при атаке БПЛА

В Красноармейском районе Кубани 17 домов пострадали при атаке БПЛА. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Напомним, Краснодарский край был атакован украинскими беспилотниками в ночь на 3 сентября. Обломки дронов упали в Красноармейском и Крымском районах.
В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района повреждены дома по 17 адресам. Оценочные комиссии завершили работу в населенном пункте. При падении обломков в домах повреждены кровля, окна, хозпостройки, автомобили и заборы.
«Администрация района окажет жителям помощь в восстановлении имущества», — сообщили в региональном оперштабе.
