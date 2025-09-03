Дмитрий Медведев обратился к уходящим на СВО бойцам: вот что сказал

Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев обратился к уходящим для участия в спецоперации бойцам.
«Берегите себя! Нам, безусловно, нужна победа, победа над врагом. Уверен, что вы внесете в нее свой вклад», — сказал он, обращаясь к бойцам, которые отбывают на СВО после встречи с активистами поискового лагеря «Молодой гвардии Единой России».
Политик подчеркнул, что, приближая победу на передовой, которая нужна России, бойцы не должны забывать, что нужно беречь себя.
Как писал сайт KP.RU, ранее председатель партии «Единая Россия» заявил, что трещина в миропорядке, образовавшаяся после окончания Второй мировой войны, привела к началу проведения спецоперации на Украине. Также Медведев указал, что во многих зарубежных странах не воспринимают всерьез уроки Второй мировой войны.