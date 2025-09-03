В МИД Украины отказались от встречи Путина и Зеленского в Москве

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил об отказе украинской стороны от проведения встречи в Москве президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.
По словам дипломата, данное приглашение якобы является неприемлемым для Украины. При этом Сибига не уточнил, почему Зеленский не намерен посещать Москву, если он готов к встрече и настаивает на контактах с Путиным в рамках урегулирования конфликта.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Владимира Путина, что он готов встретиться с Зеленским, если данное мероприятие будет тщательно подготовлено и принесет позитивные результаты в рамках достижения мира. Президент РФ отметил, что при готовности к контактам нелегитимный глава Украины может приехать в Москву.